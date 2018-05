Recitalul de la ora cinci, la Muzeul Casa Mureșenilor – „Amor de mai”

Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov îi invită pe melomani miercuri, 30 mai 2018, de la ora 17.00, la „Recitalul de la ora cinci”, intitulat „Amor de mai”.

Interpretează soprana Anda Pop, mezzosoprana Sonia Hazarian, alături de actrița Nora Vlad și pianista Simona Patriche.



În programul recitalului, vor fi audiate arii din opera „Boema” și liedul „Sole e amore” de G. Puccini, piesa „Nebbie” de O. Respighi, dar și muzică din filme și musical-uri îndrăgite: „Think of Me” – „Fantoma de la Operă” de A.L. Webber, „My Favourite Things” – „Sunetul Muzicii”, „Somewhere Over the Rainbow” – „Vrăjitorul din Oz”.... citeste mai mult