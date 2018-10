Recital de violoncel și pian la Casa Mureșenilor

Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov vă invită sâmbătă, 27 octombrie 2018, de la ora 12.00, la Recital de violoncel și pian susținut de: Eugen-Bogdan Popa – violoncel (Filarmonica „George Enescu” din București) și Anamaria Biaciu-Popa – pian (Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București).

Programul cuprinde lucrări de: G. Enescu, D. Popovici, S. Antropov, A. Sibianu, C. Dimitrescu, I. Mureșianu, M. Marbe, C. C. Nottara, A. Pașcanu.

Intrarea este liberă!

citeste mai mult