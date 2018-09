Copiii din Târgu Jiu care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse vor beneficia de pachete cu rechizite din partea autorităţilor locale. Primăria municipiului Târgu Jiu, prin Direcția Publică de Protecție Socială, organizează și în acest an acțiunea „Început de an școlar“. Aceasta se adresează copiilor proveniți din familii cu situație socio-economică dificilă. 109 elevi, de la clasa 0 și până la clasa a XII-a, vor primi pachete constând în ghiozdane, caiete și alte rechizite necesare la început de an școlar. Primarul... citeste mai mult