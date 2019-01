Real Madrid are o nouă ţintă din La Liga în privinţa completării lotului condus de Santiago Solari. După ce A Bola a scris despre interesul madrilenilor pentru un super golgheter din Portugalia, acum spaniolii de la AS vin cu o variantă din La Liga pentru mijlocul terenului. Madrilenii au pus ochii pe Pablo Sarabia (26 de ani), fotbalistul echipei Sevilla, care a marcat de 15 ori şi a oferit 8 pase decisive în 27 de partide, în acest sezon.

Momentan, madrilenii gândesc cu foarte multă atenţie modul în care vor aborda trecerea lui Sarabia pe "Bernabeu". Mijlocaşul spaniol este cotat la 40 de milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt.de, dar are o clauză... citeste mai mult

acum 37 min. in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Pro Sport in