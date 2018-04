Articol de — Daniel Scorpie Marti, 10 Aprilie, 12:20

Real Madrid și Juventus joacă miercuri, de la ora 21:45, în returul sferturilor UEFA Champions League. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport și LookTV. În tur, spaniolii au câștigat cu 3-0.

La 33 de ani, portughezul Cristiano Ronaldo are un început nemaipomenit de 2018, cu o medie de 1,6 goluri pe meci. Atacantul vrea să bată seria de meciuri în care înscrie în Ligă și propriul record într-un întreg sezon.

Are 33 de ani, dar i-a șocat și pe medici, care cred că vârsta biologică a corpului său este cu un deceniu mai mică! Ronaldo parcă a oprit timpul în loc, traversând cel mai bun start de an... citeste mai mult