Joi, 12 Aprilie, 09:01

Real Madrid s-a calificat în semifinalele UEFA Champions League, deși a pierdut cu Juventus, 1-3. În tur, madrilenii au câștigat cu 3-0.

După meci, fundașul Marcelo, care a fost și căpitanul echipei, a avut o reacție ironică la adresa rivalei Barcelona, eliminată de AS Roma, deși câștigase prima manșă cu 4-1.

"Am dat totul pentru a câștiga. Penalty-ul a fost foarte clar. Nu puteam să pățim ca Barcelona pentru că noi suntem Real Madrid", a spus Marcelo, potrivit Marca.

