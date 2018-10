David De Gea (27 de ani) e unul dintre cei mai bun portari ai momentului şi un fotbalist indispensabil pentru Manchester United. Jose Mourinho a dezvăluit recent că nu e foarte sigur că goalkeeperul spaniol îşi va prelungi înţelegerea pe Old Trafford, iar presa internaţională scrie despre un plan al lui Juventus de a-l aduce pe cel poreclit "Ţapul" în Italia.

De Gea mai are contract cu Manchester United până în 2019 şi, conform The Sun, "Diavolii" se tem că şi-ar putea pierde portarul de bază în favoarea celor de la Juventus, care l-ar putea lua gratis în vara lui 2019, atunci când îi expiră înţelegerea.... citeste mai mult