Eden Hazard (28 de ani) are şanse foarte, foarte mari să ajungă la Real Madrid. Potrivit unui reputat jurnalist spaniol, clubul blanco a reuşit să bată palma cu superstarul lui Chelsea Londra, iar cifrele viitorului contract sunt înspăimântătoare.

Director al OK Diario şi fost conducător al ziarului Marca, Eduardo Inda este un apropiat al lui Jose Angel Sanchez, mâna dreaptă a lui Florentino Perez în conducerea Realului, şi a dat, în cadrul unei emisiuni TV, toate detaliile înţelegerii dintre Real şi Hazard: ”Există acord între Real Madrid şi Eden Hazard. Va câştiga 13 milioane net pe an, plus 3.5 milioane variabile. Un total de 16.5 milioane de euro salariu, dintre care 1 milion... citeste mai mult

Sursa: Pro Sport