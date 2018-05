Clubul de fobal Real Madrid a respins două oferte de circa 150 milioane euro pentru mijlocaşul ofensiv Marco Asensio venite din Premier League, a dezvăluit impresarul jucătorului, Horacio Gaggioli, pentru ziarul AS.

''Real Madrid a primit două oferte pentru Marco Asensio, de circa 150 milioane euro, dar le-a respins. Are un viitor extraordinar. Ofertele au venit din Anglia, unde se pot plăti asemenea sume şi care pot creşte chiar. El poate juca pe cinci posturi, pe benzile laterale, ca vârf fals, mijlocaş central şi pivot ofensiv. Barca îi are pe Messi şi Iniesta, dar nu sunt cinci jucători în lume ca el. Are o mare viziune a... citeste mai mult

