Mijlocaşul croat Luka Modric, cel mai bun fotbalist al lumii în 2018, a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului său cu un an, până pe 30 iunie 2021, relatează ziarul Marca.

Luka Modric a sosit la Real Madrid în 2012, pe timpul antrenorului Jose Mourinho, după un transfer de la Tottenham în schimbul a 34-35 milioane euro. Croatul a devenit unul dintre jucătorii cheie la mijlocul echipei Real Madrid.

Câştigătorul Balonului de Aur 2018 şi al premiului FIFA The Best era dorit cu insistenţă de Inter Milano, dar Modric a acceptat oferta de la Real Madrid pentru un nou contract şi va juca până la vârsta de 36 ani pe Santiago Bernabeu.

