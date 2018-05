Reactiile alergice, mai periculoase decat crezi. Cele mai comune alergii si efectele lor Alergiile sunt mai comune si mai periculoase decat te poti astepta. In functie de tara, alergiile pot afecta intre 10 si 40% din populatie. In Uniunea Europeana, numarul celor cu alergii cronice depaseste 150 de milioane de persoane. Intre 80 si 90% din populatia globului a fost afectata cel putin o data in viata de rinita alergica, afectiune care nu este insa mereu identificata corect. Aceasta poate fi confundata cu infectii ale tractului respirator... citeste mai mult

azi, 00:59 in Social, Vizualizari: 53 , Sursa: 9am in