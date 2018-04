Dinamo şi HC Dobrogea Sud Constanţa au oferit, duminică după-amiază, un meci pe cinste în handbalul masculin, mai ales că şi ambianţa a fost fantastică. Dinamo s-a impus cu 31-28 şi s-a calificat în semifinalele Ligii Naţionale, fază în care va întâlni Potaissa Turda.

”A fost un meci foarte dificil, dar acum sunt foarte bucuros pentru că am câştigat. Aş vrea în primul rând să-i felicit pe fanii noştri, au fost grozavi! Iar sprijinul lor a contat foarte mult. Am jucat colectiv, ne-am bătut până în ultimul minut şi aţi văzut rezultatul, am câştigat! Acum ne pregătim de Turda, avem primul meci în... citeste mai mult

