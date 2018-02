Miercuri, 28 Februarie, 18:16

CFR Cluj, liderul la zi din Liga 1, nu e de acord cu decizia Ligii Profesioniste, care a decis azi amânarea primei etape din play-off și play-out din cauza condițiilor meteorologice extreme din România.

"Nu ne convine această amânare, noi aveam ritmul nostru. Acum am cerut să jucăm un amical cu Luceafărul Oradea pentru a ne menține ritmul.

Se amână și terminarea campionatului cu o săpămână, aici e altă problemă. Noi am fost împotriva amânării începutului campionatului. Sâmbătă, la Cluj, ar fi fost condiții foarte bune de joc. Vor fi temperaturi între plus trei și minus trei... citeste mai mult