Reactie surprinzatoare a lui Dan Petrescu: Nu stiu daca raman la CFR Cluj. Dan Petrescu a avut o reactie surprinzatoare in momentul in care a fost intrebat de un jurnalist daca va ramane la CFR Cluj si din vara. Tehnicianul a declarat ca sefii lui ar trebui sa raspunda la aceasta intrebare.

Totusi, el a precizat ca isi doreste sa ramana in Gruia din moment ce a refuzat mai multe oferte importante in ultimele luni.

„Daca voi ramane la CFR? Nu stiu, trebuie sa intrebati conducerea. Daca am refuzat nationala si milioanele din China, inseamna ca vreau sa raman”, a spus... citeste mai mult