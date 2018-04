Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, a comentat decizia clubului de a introduce în acţionariat o asociaţie a suporterilor. Fanii din PCH au fost cooptaţi în Consiliul de Administraţie. "Bratone" salută hotărârea şi îi aşteaptă pe suporteri în număr cât mai mare la meciuri.

"Acum am aflat şi eu de acest subiect. Vin direct de la antrenament. Cert e că Dinamo are nevoie de susţinere financiară. Domnul Negoiţă a spus de mai multe ori că are nevoie de oameni care să ajute financiar clubul. Vrem ca acest club să rămână la un nivel ridicat. Dinamo e un brand.

Eu am nevoie de... citeste mai mult