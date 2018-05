Vineri, 04 Mai, 23:33

De ziua ei, Mihaela Buzărnescu (37 WTA) a avut o reacție amuzantă când a fost informată de jurnaliști că a picat în primul tur de la Madrid cu Maria Sharapova (53 WTA).

"Am picat cu Sharapova la Madrid? Serios? Acum aflu! Nu știam nimic. Voiam să dorm liniștită. Pfoa! Chiar nu știam că am picat cu ea. Am mai jucat cu ea la Shenzen, dar nu știam că ne întâlnim la Madrid. Mai bine nu aflam", a declarat Buzărnescu la Digi 24.

