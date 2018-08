Reactie din tabara lui CFR Cluj dupa umilinta istorica din Europa League

Fundasul Cristi Manea a fost primul jucator al lui CFR Cluj care a aparut in fata reporterilor dupa umilinta cu F91 Dudelange, din playoff-ul Europa League. „Este dureros pentru ca nu am abordat bine aceasta dubla mansa. Noi am dat suta la suta, am incercat sa marcam gol din prima repriza. Am facut niste erori la mijlocul terenului. Eu cred ca noi suntem in crestere, dar nu avem nicio scuza in seara asta”a spus Cristian Manea, la finalul partidei, potrivit Digi Sport. „Trebuie sa punem capul in pamant si sa mergem mai departe. Nu conteaza cine ne antreneaza, cum ne antreneaza, important e... citeste mai mult