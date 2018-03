Marti, 27 Martie, 21:13

Constantin Dima, absent azi din cauza suspendării, a reacționat după ce România a pierdut cu Ucraina la Ploiești, scor 1-2 și a ratat calificarea la Euro 2018. Fundașul lui Dinamo, împrumutat la Sepsi, face însă o promisiune.

"E o durere foarte mare. Am avut niște rezultate notabile în primele două meciuri. Mai aveam nevoie de un punct, n-am reușit. N-are importanță că eu am lipsit, din păcate am primit două goluri în ultimele minute. Mergem înainte, avem o generație foarte... citeste mai mult

