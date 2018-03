Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a fost învinsă de poloneza Agnieszka Radwanska, în trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-3, sâmbătă, în runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.

"Am jucat destul de bine în primul set, dar apoi am scăzut nivelul. Sunt un pic obosită. Poate că nu sunt sufiecient de pregătită pentru a juca la nivelul acesta.

Nu a adus nimic nou. A jucat la fel cum joacă mereu, scoate mingile şi nu prea greşeşte. Eu am greşit mult. Am jucat prea pe centru. Ea a avut posibilitatea să facă cam ce a vrut. Meciul puteam să îl câştig dacă nu... citeste mai mult

