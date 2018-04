"A fost un gol frumos, fantastic. Nu mă aşteptăm să marchez aşa, dar am făcut o partida fantastică şi am marcat trei goluri în poartă unei echipe mari. Am jucat bine şi sunt mulţumit. Momentul în care am fost aplaudat a fost incredibil. Vreau să...

Mediafax, 4 Aprilie 2018