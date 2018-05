La locul faptei a fost adus si criminalul, Bogdan, un adolescent de 17 ani, care le-a explicat anchetatorilor modul in care s-a petrecut tragedia.



La reconstituire, tanarul a avut un moment in care s-a asezat in genunchi si, folosindu-se de un manechin, le-a aratat politistilor cum a ucis-o pe Petronela. Bogdan a plans cand a fost pus sa arate cum a injunghiat-o pe Petronela.



El a mai povestit ca dupa crima s-a dus in cimitirul din apropiere unde a vrut sa se odihneasca, dar ca politistii locali l-au legitimat pentru ca l-au vazut plin de sange pe pantaloni. Acesta le-a spus agentilor ca s-a impiedicat si s-a lovit. Oamenii legii l-au trimis la spital pentru a-si ingriji... citeste mai mult

