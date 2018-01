Soția polițistului pedofil a vorbit pentru prima dată despre faptele șocante făcute de soțul ei.

”Eu sunt șocată la fel ca dumneavostră. Atât pot spune. Eu nu sunt de foarte mult timp cu el, suntem împreună de doi ani. Nu am văzut nimic suspicios în acest timp. Eu am serviciul meu, el pe al lui, ajungeam seara târziu. Sunt distrusă, nu îmi vine să cred. Nu am fost femeia care să stea să îl urmărească. În timpul nostru liber era totul normal. Era doar puțin gelos cu mine. Sunt marcată de așa ceva, n-am avut de unde să știu.”, a spus soția polițistului pedofil pentru Antena 3.

