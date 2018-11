Femeia jandarmeriţă a murit la scurt timp după accident, în ciuda intervenţiei rapide a unui echipaj SMURD. Aceasta traversa regulamentar şi era însoţită de fetiţa ei de un an şi jumătate. Copila este acum în comă la spitalul din Suceava. Ca reacţie la accidentul tragic, Dide a scris pe Facebook: One more down! Du-te după Giani Reacţiile indignate ale celor care au citit postarea nu au întârziat să apară:

„Nu este comentariul pe care îl aşteptam. Până în final a murit un om nevinovat, o femeie care avea un copil mic, atât de jos ai ajuns?? Să îţi fie ruşine! Cu toata ura... citeste mai mult

