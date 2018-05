Simona Halep (1 WTA) a învins-o dramatic pe Maria Şarapova (40 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-4, calificându-se în ultimul act al turneului Premier 5 de la Roma. La finalul unei întâlniri foarte disputate, constănţeanca a explicat jocul rusoaicei, dar şi cât de mult a ajutat-o intervenţia lui Darren Cahill

"E întotdeauna greu când joc împotriva ei. Joacă foarte plat şi e greu să returnez mingile, dar am fost încrezătoare că am suficientă putere să pot câştig meciul. Nu m-am gândit prea mult la faptul că am pierdut primul set, am rămas...