Simona Halep s-a calificat în turul 3 al turneului de la Miami după un meci extrem de disputat în companiei Oceanei Dodin, încheiat în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5. Liderul mondial a spus că adversara din turul secund a prestat un joc foarte solid, reuşind să lovească mingea puternic la aproape fiecare punct.

"Am avut multe meciuri grele, sunt obişnuită. Am vrut doar să rămân concentrată şi la final am câştigat. Important este că am luptat până în ultimul punct. E greu să pleci împotriva unui astfel de adversar, deoarece a lovit foarte puternic mingea. Am încercat să o plimb mai mult, avea probleme când trebuia să lovească...