Simona Halep a declarat, joi, după meciul pierdut la Dubai în faţa Belindei Bencic, scor 6-4, 4-6, 2-6, că a fost obosită şi a avut crampe, însă a precizat şi că sportiva elveţiană a jucat foarte bine şi a fost mai puternică, informează L'Equipe, preluat de România TV. "Am fost obosită. După al doilea set, am avut ceva crampe. Este normal, am transpirat mult. Nu am putut să servesc cum îmi doream pentru că aveam dureri la tendon. Însă nu sunt îngrijorată. Şi nu există scuze. Ea a jucat foarte bine şi a fost puţin mai puternică decât mine", a... citeste mai mult