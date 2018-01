Simona Halep a obţinut calificarea în sferturile de la Australian Open, în faţa lui Naomi Osaka, după două seturi, scor 6-3, 6-2. La finalul partidei, numărul 1 mondial a oferit prima declaraţie.

Deşi accidentarea la glezna piciorului stă nu îi dă pace nici acum, Simona suportă cu brio suferinţa, iar scorul a arătat o superioritate clară pentru numărul 1 mondial: "A fost un meci excelent, am jucat bine cel de-al doilea meci aici, pe Margaret Court Arena. Sunt mândră că am fost foarte atentă şi am jucat fiecare punct foarte concentrată. Acest turneu arată deja ca un maraton. Încă simt accidentarea, dar încerc să... citeste mai mult

