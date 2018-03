Simona Halep, liderul mondial, s-a declarat dezamăgită de evoluţia avută, sâmbătă dimineaţă, contra japonezei Naomi Osaka, de care a fost învinsă, scor 6-3, 6-0, în semifinale la Indian Wells, dar a mărturisit că este mulţumită de parcursul avut la turneul pe care l-a câştigat în 2015.

"Nu am fost pregătită să joc acest meci şi am evoluat prost. Partea bună este că am jucat semifinale, după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat, însă îmi voi reveni, mâine e o nouă zi. Am jucat bine până la 4-3, dar apoi mi-am pierdut concentrarea, nu ştiu de ce", a spus... citeste mai mult