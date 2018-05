Liderii PSD au decis, in unanimitate, in sedinta Comitetului Executiv National, sa sustina in continuare Guvernul Grindeanu si ordonanta de modificare a Codului Penal. De asemenea, s-a decis ca ministrul Justitiei, Florin Iordache, se bucura in...

Buna ziua Iasi, 2 Februarie 2017