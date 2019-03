„PSD solicită USR şi PLUS să înceteze să mai dea vina pe alţii pentru propria lor incompetenţă.Motivul respingerii înscrierii alianţei este unul strict juridic, respectiv faptul că nu a fost respectată procedura legală pentru înregistrarea celor două partide în Registrul partidelor politice. Această realitate juridică a fost constatată de o largă majoritate din cadrul Biroului Electoral Central, inclusiv de către cei 5 judecători care fac parte din acest for decizional", afirmă PSD.

