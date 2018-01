Ionel Dănciulescu, managerul lui Dinamo, a reacţionat la scurt timp după scandalul de la meciul cu Aris Limassol, câştigat de "câini" cu 5-0 după o serie de evenimente care au atras suspiciuni.

Oficialul din Ştefan cel Mare a dezvăluit că ciprioţii au decis să abordeze meciul amical cu mai mulţi juniori, din cauză că au un meci important în campionat în weekend, şi consideră că echipa sa nu are nicio legătură cu cele întâmplate: "Am văzut şi eu suspiciunile, dar nu ştiu ce legătură are Dinamo cu aceste lucruri. Pentru noi a fost important să ne facem antrenamentul. E adevărat că...