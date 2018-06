În urmă cu câteva zile, Gazeta Sporturilor i-a luat un interviu Elenei Udrea, care se află în Costa Rica.

Fostul ministru a susținut printre altele că celebra compannie Netflix i-ar fi propus să facă un serial bazat pe viața sa în schimbul unui milion de dolari.

Paginademedia.ro a contactat reprezentanții Netflix care au spus că: „Nu avem cunoștință despre vreun proiect cu Elena Udrea” („we are not aware of any project with Elena Udrea).

