"A fost un meci pe care l-am abordat neprofesionist. Sunt tristă pentru felul în care am jucat astăzi. Sunt şi obosită", a spus Halep, după înfrângerea cu Su-Wei Hsieh, citată de Digi Sport.

Halep a cedat în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 5-7, după ce a avut o minge de meci în decisiv. La finalul partidei, Hsieh a spus că nu a făcut decât să se relaxeze şi astfel a câştigat partida şi a avansat în optimile de finală.

România a avut opt jucătoare pe tabloul principal la Wimbledon, dar după ziua de sâmbătă am rămas cu zero. În ciuda rezultatului slab, Halep va rămâne lider mondial.... citeste mai mult

