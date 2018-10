Un copil de un an și opt luni a murit weekendul trecut la Sanador, iar în acest caz a fost deschisă o anchetă. Medicul de pe ambulanța SMURD care a ajuns acolo a ținut să precizeze că a făcut tot ce a putut pentru a-l salva pe copil. El a mai spus că le-a cerut scuze părinților micuțului.

„Este o anchetă în desfășurare, voi lăsa persoanele competente să decidă cine este de vină și cine nu este de vină. Medicii, când am ajuns eu , făceau manevre de resuscitare, da. Procurorul va decide pentru a se soluționa cazul. Nu am posibilitatea să vă dau niciun detaliu. Nu pot eu să mă pronunț (dacă este o culpă medicală), eu am fost la acest... citeste mai mult