Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm „orice gesturi cu tenta antisemita si orice derapaj comportamental sau de exprimare care promoveaza intoleranta si xenofobia”, dupa vandalizarea casei memoriale Elie Wiesel din Sighetu Marmatiei.

Intr-un comunicat, MAE si-a exprimat regretul si a subliniat ca Romania „a depus toate eforturile astfel incat sa fie combatut, in mod eficient, in orice context, un astfel de discurs”.

Ministerul subliniaza ca „promovarea diversitatii, a respectului fata de celalalt, egalitatea cetatenilor in raport cu ceilalti in...