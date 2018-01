Fostul premier Victor Ponta se declară dezamăgit şi indignat de conducerea PSD, subliniind că, ''dacă din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj şi putere, atunci trebuie construită în afară o speranţă, o soluţie de ieşire din criză - o alternativă''.

''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Năstase şi în Guvernul care a dus România în NATO şi în UE. Am condus PSD-ul şi Guvernul care în 2012 - 2015 a scos România din dezastrul economic şi social al 'epocii Băsescu'! Acum mă uit cu mare tristeţe la un PSD condus de traseişti impostori de la PD şi PRM... citeste mai mult

acum 55 min. in Politica, Vizualizari: 26 , Sursa: Jurnalul National in