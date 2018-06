G4Media a pus sub semnul întrebării legalitatatea deciziei CCR privind revocarea şefei DNA, în contextul în care, din luna martie, un judecător CCR funcţionează ilegal, punându-se în discuţie însăşi legalitatea constituirii Curţii. Lăzăroiu a fost numit în funcţie în 2008 pe un rest de mandat şi reinvestit în 2010, dar CCR a decis în martie că judecătorii nu pot adăuga un mandat întreg la un rest de mandat şi că limita maximă este de 9 ani. În urma acestor acuzaţii, Tudorel Toader a explicat sâmbătă, pe Facebook, că legea din martie nu a fost promulgată şi se află sub reexaminare, fiind trimisă la Senat. În plus, ministrul Justiţiei... citeste mai mult

