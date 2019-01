Thierry Henry (41 de ani) şi Vadim Vasiliei, preşedintele lui AS Monaco, au oferit primele reacţii după ce fosta campioană a Franţei a renunţat la legendarul atacant pentru a-l readuce pe banca tehnică pe Leonardo Jardim, omul alături de care monegascii au câştigat titlul din Ligue 1 în sezonul 2016/2017.

"Leonardo Jardim ar fi trebuit să aibă oportunitatea de a continua. Trebuie să recunoaştem că am vândut prea mulţi jucători importanţi în perioada de transferuri şi am greşit cu înlocuitorii lor. Asta ne-a împiedicat să facem o... citeste mai mult

