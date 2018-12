PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu şi unde joacă Alin Toşca, a încheiat grupa L a Europa League pe ultimul loc, după ce a fost învinsă de BATE, 3-1. Golurile au fost marcate de Prijovic '59, respectiv Skaviş '18 şi Signevici '42 (penalty) şi '45+1, în timp ce Toşca a evoluat din minutul 46.

"Nu este nicio scuză, am făcut un meci slab. Am avut dorinţa de a ne califica, dar sentimentul meu este că, după primirea golului, ne-am pierdut concentrarea şi am pierdut poziţia din teren. Din această cauză nu am jucat deloc bine în prima repriză. Acest joc reflectă perfect situaţia noastră în această fază a... citeste mai mult

acum 58 min. in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Pro Sport in