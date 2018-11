Mirel Rădoi (37 de ani) crede că investirea de către Guvernul Ungariei a 6,5 milioane de euro în echipele Sepsi OSK şi Csikzsereda Miercurea Ciuc este o idee foarte bună, dar, la fel ca Ciprian Marica, atrage atenţia asupra nevoii de ajutor pe care o are sportul românesc.

Selecţionerul naţionalei Under 21 a României consideră că guvernul condus de Viktor Orban a dat o palmă celui al Vioricăi Dăncilă prin trimiterea, via Federaţia Ungară de Fotbal, a câte 3,2 milioane de euro spre Sepsi OSK şi Csikzsereda Miercurea Ciuc: "Să nu cumva... citeste mai mult