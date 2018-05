Albanezul Kamer Qaka va fi noul fotbalist al lui FCSB, iar acesta a oferit prima reacţie după ce transferul a fost făcut public.

Kamer Qaka va efectua miercuri vizita medicală la Bucureşti şi dacă nu vor fi probleme va semna un contract pe cinci ani cu FCSB. Albanezul va avea în primul an un salariu de 12.000 de euro lunar, urmând ca suma să crească progresiv, de la an la an, cu câte o mie de euro. Qaka va locui în Bucureşti într-un complex rezidenţial şi va beneficia în fiecare an de 4 bilete de avion.

Starea de spirit a lui Qaka e bună, înainte de a ajunge la noua sa echipă: