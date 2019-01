Fostul premier Victor Ponta salută înscrierea lui Mihai Tudose, fost premier tot de la PSD, în noul său partid.

"Mihai Tudose este binevenit in Echipa ProRomania / experienta lui politica si guvernamentala reprezinta un mare castig pentru proiectul nostru prin care vrem sa oferim o adevarata alternativa social democrata si profesionista la ceea ce avem azi in Romania!

Inteleg insa foarte bine cat de delicat este acest moment pentru el / ca si mine a facut politica doar in PSD / ca si mine a luptat in zeci de campanii electorale alaturi de mij de oameni si nu si-a imaginat vreodata ca... citeste mai mult