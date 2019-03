Antena 3 a aflat misterul pozelor de la Sinaia care au făcut vâlvă pe internet în ultimele ore.

Fostul premier Petre Roman a fost fotografiat în timp ce dormea buștean în holul unui hotel din Sinaia.

În imagini se vedea că Petre Roman se simțea ca la el acasă pentru că și-a scos chiar și incălțările înainte de a se întinde comod pe canapea.

"Ieri (vineri, n.r.), ca și în fiecare săptămână, am urcat pe munte, am făcut o ascensiune ceva mai mare, am urcat de la Sinaia la 2.000 m, după care am coborât, am fost la niște prieteni la restaurant și după ce am mâncat de prânz m-am așezat pe un fotoliu acolo și, fiindcă făcusem un efort mare, de mai multe ore,... citeste mai mult