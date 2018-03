Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dică, s-a declarat profund dezamăgit de evoluţia formaţiei sale, vicecampioana Ligii 1 fiind eliminată, joi, în sferturile de finală ale Cupei României de FC Hermannstadt.

"Nu am nicio explicaţie de ce ne-am prezentat în halul acesta. Am fost penibili! Să mergem să jucăm cu o echipă de Liga 2, să nu reuşim să ne impunem, să facem un joc precum acesta...Am făcut un prim 11 bun după nume, dar doar după nume. Dar când nu ai atitudine... Sunt supărat pe toţi jucătorii care au evoluat, pentru că nu am făcut ceea ce trebuia să facem astăzi.

Cupa era un obiectiv, un trofeu pus în joc. Eu, ca antrenor, îmi doream să câştig acest...

