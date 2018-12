Mircea Rednic e mulţumit de jocul echipei din partida cu Hermannstadt. După 1-1, la Târgu Mureş, "câinii" mai au şanse minime să prindă playoff-ul.

"În a doua repriză am dominat, am avut şi o bară... am încercat să construim pe acest teren foarte greu, dar păcat că centrările au fost imprecise. Nu pot decât să-i felicit pentru cum au jucat, în condiţiile care au fost astăzi. Prima repriză a fost echilibrată. În repriza a doua am dominat mai mult şi cu puţină şansă puteam avea trei puncte. Se vede o îmbunătăţire în joc, chiar dacă azi am jucat cu cei de la Sibiu. Am venit... citeste mai mult