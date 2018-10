Antrenorul Realului, Julen Lopetegui, nu are de gând să plece de la echipă. La finalul partidei cu Barcelona, câştigată cu 5-1 de catalani, fostul selecţioner al Spaniei a spus că are încredere în jucătorii săi şi e convins că poate redresa situaţia.

"Au fost mai buni în prima repriză, dar lucrurile s-au schimbat după pauză. Nu am reuşit să egalăm, iar pe final am fost ghinionişti. Sunt trist, la fel de trist precum toţi jucătorii. E cu adevărat o palmă, dar am încredere în acest grup. Îmi asum cele întâmplate, fiind antrenorul echipei, dar vreau să... citeste mai mult

