Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut că nu a auzit protestele care au avut loc sâmbătă la Sala Palatului, în paralel cu Congresul extraordinar al PSD.

"Nu am văzut protestele, nici nu le-am auzit. Eram in sală, îmi pare rău, îmi cer scuze.. Eu am venit la acest congres unde erau 4.000 de colegi. M-a interesat foarte mult ce zic colegii mei şi mă interesează în continuare ce zic colegii mei care au fost la congres (...) şi cei care ne-au ales pe noi", a declarat Dragnea, la finalul Congresului PSD.

Peste 100 de oameni au protestat sâmbătă în faţa Sălii Palatului, pe durata desfăşurării Congresului... citeste mai mult