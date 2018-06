Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, că va cere membrilor Comisiei Iordache să grăbească dezbaterile şi votul pe Codul Penal, pentru ca acesta să intre în procedură parlamentară cât mai repede, excluzând posibilitatea emiterii unei ordonanţe de urgenţă în acest sens.

"Am spus şi spun că trebuie să grăbească procedurile. Facem o sesiune extraordinară, dar nu putem toată vara. O să cer celor din comisie să închidă codul penal să intre în circuitul obişnuit. Am vorbit despre faptul că am respectat toate termenele, le-am lungit şi nu e cazul", a declarat... citeste mai mult