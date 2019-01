Eroul de la Sevilla se declară fericit după ce a fost elogiat de președintele Consiliului European, Donald Tusk, într-un discurs susținut în limba română, la Ateneul Român, joi seara.

"Am văzut împreună cu familia, am surprins de finalul discursului. Nici prin cap nu-mi trecea așa ceva, sunt foarte mândru și foarte fericit că la un asemenea nivel mi se pomenește numele. Sunt foarte emoționat. Avem speranțe că se vor găsi la un moment dat resurse pentru a ajuta sportul, pentru că totul a decăzut foarte mult. Mi s-a părut că e un moment unic, cel în care preluăm președinția Uniunii Europene, de aceea m-am uitat. Nu am fost... citeste mai mult

acum 15 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in