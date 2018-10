Între cei care au dus greul acestei campanii s-a aflat şi Ianis Hagi, fiul lui Gică, Prezent la meciul la Ploieşti, Gică Hagi crede că naţionala mică are un viitor frumos. "Au mult talent, cum am avut şi noi, sunt băieţi serioşi, ştiu fotbal, au personalitate, nu au complexe. O să se creeze o nouă generaţie mai bună ca a noastră, acest turneu final este o mare experienţă, noi nu am avut-o. Au avut o grupă grea, pot să îşi construiască un viitor extraordinar, să aibă o performanţă mai mare ca a noastră. Va fi o generaţie mai bună ca a noastră, e un grup enorm de mare, o să îi tragă după ei pe cei care vin din spate" a spus Hagi, după meciul cu Liechtenstein. citeste mai mult

